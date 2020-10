“No me importa”, dice Maluma al no ganar ningún Latin Billboard y desata memes

CIUDAD DE MÉXICO.- Maluma causó revuelo en redes sociales luego de publicar un mensaje donde dejó entrever su sentir por no ser premiado en los Latin Bilboard 2020, donde se reconoce a lo mejor de la música latina.

A pesar de que el intérprete de “Hawái” estaba nominado a “Artista Latin Rhythm del Año, solista” y “Canción Tropical del Año” por “Vivir Bailando” (feat Silvetre Dangond), el cantante no se llevó ninguno de los dos galardones a casa.

Fue por eso que el colombiano acudió a su cuenta de Twitter para decir que no le importa no haber ganado un solo premio en los Latin Billboard 2020, y que le importa más el apoyo de su público.

Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabr*n, el premio más grande es su amor”, escribió Maluma.