"No me han corrido" le contesta Gustavo Adolfo a Julián Gil

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo recientemente dio a conocer que saldría del programa Sale el Sol debido a un sobrexposición de imagen, pero quien no se quedó callado fue Julián Gil y lo llamó "chayotero" en sus redes sociales.

El conductor y el actor desde hace tiempo comparten diferencias debido a que Gustavo apoya Marjorie de Souza en el problema legal que tienen.

Julian Gil hace poco expresó que el conductor no tenía credibilidad, que su presencia en el programa no generaba rating y que además recibía dinero por elegir "bandos".

Después el conductor le contestó por medio de redes sociales y le advirtió que no se metiera con él porque se podía meter en problemas legales.

No me han corrido, para el señor Julián Gil que anda muy emocionadito con que me corrieron, no me corrieron.¿Que soy chayotero? Ten cuidado con lo que dices o te voy a demandar por hocicón, porque no me corrieron y no soy un chayotero. Ahora me vas a demostrar que soy un chayotero.