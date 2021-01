“No me di cuenta hasta que vi la foto”: Joven manoseada por Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fernández ha despertado la indignación de Internet luego de que se difundiera un video en el que aparece manoseando a una joven fan mientras posaban para tomarse una foto.

La misma usuaria de Tik Tok que publicó el video de este lamentable incidente volvió a pronunciarse tras ver los comentarios de los internautas que la acusaron de querer aprovecharse de la fama del cantante, además de decir que disfrutó haber sido acosada sexualmente por él, pues no reaccionó en el momento.

Por este motivo, la joven reapareció en las redes sociales y explicó los pormenores de lo ocurrido, comenzando con que aquello ocurrió en 2017, cuando ella y su familia visitaron el rancho “Los Tres Potrillos”.

Esta foto la tomaron en 2017. La razón por la cual mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, más bien se debió a que no me di cuenta que su mano estaba ahí cuando veía las fotos con mi mamá”, dijo la internauta en inglés.

Explicó que gracias a que usaba un brassier con relleno, no sintió el toqueteo del artista, y no se percató hasta que vio las fotografías y entendió que había sido víctima de acoso.

“Yo estaba usando un bra con relleno y es muy difícil sentir algo, sobre todo porque estaba en la parte de abajo. No me di cuenta hasta que vi la foto, hice zoom, me sentí súper violentada, enojada con el señor”, aclaró.

La joven lamentó que en redes sociales estén defendiendo al “Charro de Huentitán”, y que casi nadie esté criticando el hecho de que la haya manoseado de esa manera.

“Todo el mundo lo está defendiendo. Yo manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa, pero lo hacen sentir como si no fuera para tanto, pero sí lo es, por eso lo estoy publicando”, indicó.

“No me importa si es Vicente Fernández, él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso, especialmente en esa área. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo” sentenció.

Hasta el momento, ni Vicente ni ningún otro integrante de la familia Fernández ha declarado al respecto.