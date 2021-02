“No me di cuenta de cuánto no sabía”: Elizabeth Chambers, ex esposa de Armie Hammer, quien asegura desconocer que su esposo era “caníbal”

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que el pasado 13 de enero se filtrara varios mensajes de texto de algunas mujeres que aseguraban que el actor Armie Hammer las había invitado a comer carne humana, Elizabeth Chambers, su ex esposa, asegura que no sabía nada de los supuestos gustos del padre de sus hijos.

Elizabeth y Armie estuvieron casados por más de 10 años y procrearon dos hijos, Harper Grace y Ford Armand Douglas, pero se separaron en julio de 2020, según declaraciones que otorgó a los medios de comunicación.

A principios de este año, varias mujeres señalaron que la estrella de “El Llanero Solitario” gustaba de comer carne humana y las habría invitado a experimentar dicha práctica.

Ante tal situación, Elizabeth Chambers publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde asegura que no sabía de las cosas que se están diciendo de su marido y estaba intentando procesar la situación, por lo que pedía respeto.

Durante semanas, he intentado procesar todo lo que ha ocurrido. Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré escuchando y educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía”, escribió.