No me dejan enseñar: Poncho DeNigris

TIJUANA, BC.- De una forma sarcástica, Poncho de Nigris dice estar preso y no ser libre a sus gustos, luego de que su esposa, Marcela Mistral le impidiera ponerse un pantalón roto del trasero.

Parodiando de cierta forma, lo que sucedió con sus amigos, el senador Samuel García y su esposa Mariana, el influencer, hizo mofa de algo similar, provocado por su mujer.

“Así como dicen que los hombres. De que “Hay no te pongas eso se te ven las nalgas” me dice: No te lo pongas se te ve”, dijo el también productor y empresario.

En su cuenta de Instagram, el regiomontano compartió un video donde ambos discuten.

“Lo sacaste y yo te dije: amor ese está roto de la colita”, señaló Mistral.