“No lo soporto, no lo puedo ver ni en pintura” Manelyk sobre Rey Grupero y el youtuber reacciona

CIUDAD DE MÉXICO.-Recientemente se hizo viral en redes sociales unos clips donde se puede ver a Manelyk, exintegrante de "Acapulco Shore", no le agrada para nada el Rey Grupero, youtuber que formó parte de "La casa de los famosos" y que hace un tiempo tuvo un romance con la actriz Cynthia Klitbo.

Por lo que mención Manelyk, el conductor es alguien que le parece desagradable, posterior a que se viralizaron estos videos el Rey Grupero retomó para dar su opinión.

"De los que peor me caen ahí, y lo he dicho desde antes, es el Rey Grupero, no lo soporto, no lo puedo ver ni en pintura, me parece desagradable, me parece una persona, es un pinche naco, perdón; y a ver si no se me van encima por esto, porque ya todo lo que digo les molesta y es ofensivo, pero se me hace un puto naco, no lo soporto", se le escucha decir a Manelyk.