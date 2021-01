¡No lo quiere! Vicente Fernández quiere agarrar a cachetadas a Gustavo Adolfo Infante

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fernández dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que se disculpó por el video viral donde aparece tocando de forma indebida a una fan.

Sin embargo, no sólo aprovechó el espacio para pedir perdón, sino para despotricar contra algunos medios de comunicación, pero específicamente, contra el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El intérprete de “Acá entre nos” llamó al titular de “De Primera Mano” un “amarra navajas” y recordó aquella entrevista en el que le preguntó a Pepe Aguilar si él y Antonio Aguilar eran amigos.

“El que siempre está chingu*, chingu* y chingu* viene y recibo sin previo aviso y cuando viene lo de Pepe Aguilar, que hizo el comentario de su papá de que no era mi amigo... y ya lo conozco, a mí me preguntó y luego llama a Pepe (…) es amarra navajas”, dijo Vicente Fernández a Mara Patricia Castañeda.

Tanto es el desprecio que le tiene, que espera no encontrárselo en algún momento o amenaza con agarrarlo a cachetadas.

“Vale más que no me lo encuentre un día, porque ese sí me la debe... unas cachetadas, decirle no, para que perder el tiempo”, sentenció.

GUSTAVO LE RESPONDE A CHENTE

Gustavo Adolfo Infante no pasó por alto estas declaraciones y, a través de “De Primera Mano” le respondió al Charro de Huentitán, primero explicando la situación con Antonio Aguilar.

“No sé la vida de Don Vicente y en el momento que fue esa pregunta (sí los cantantes eran amigos), había muerto mi padre, yo estaba muy sensible y dices cosas que pueden malentenderse, pero de ninguna manera menosprecié el sentimiento de Don Vicente ni sus palabras, cuando dije que (Antonio Aguilar) no era su amigo, pues no era su cuate, pero que lo respetaba mucho”, comentó Gustavo.

“Me consta el dolor sincero de Don Vicente cuando nos acompañó en el sepelio, le dolió y esa lagrimas no fueron fabricadas, pero eran dos personalidades que se respetaban”, continuó.

Y también recordó que parte del rencor que le tiene Don Vicente es por esa entrevista que realizó donde dijo que “no quería recibir un hígado de una persona homosexual”.

"Ahí empieza a contar Vicente que a él le había dado cáncer, que lo operaron con un robot y que le iban a dar un trasplante y no quiso porque iba a ser un hígado de un gay o un drogadicto, por esa declaración me tocó meses de trancazos por las redes sociales, me hablaban de Colombia, de Miami y que le hubiera dicho cosas”, externó.

El periodista lamentó que el padre de Alejandro Fernández quiera desviar la atención de su video viral hacia él, y a pesar de todo lo ocurrido entre ellos aún lo admira y respeta.

“Ahora el señor enfrenta una situación y quiere desviar la situación de maldito Gustavo Adolfo Infante y que estoy ch*ngue y ch*ngue, palabras de él, cuando lo quise enfrentar con su amigo Antonio Aguilar”, expresó el periodista.

“Me apena mucho que te quieras salir por la tangente, mi admiración y mi cariño intactas hacia ti y si me quieres agarrar a cachetadas aquí estoy, pero con eso no vas a limpiar tu imagen”, despotricó.