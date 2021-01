“No le toqué ni un peso”: Poncho de Nigris sobre “La Tigresa”

CIUDAD DE MÉXICO.- Poncho de Nigris volvió a poner sobre la mesa el tema de Irma Serrano “La Tigresa” para defenderse de las acusaciones de haberle quitado dinero a la famosa.

En una entrevista para el programa “Hoy”, el influencer volvió a negar que él haya tomado algo de la fortuna de la actriz, tal como lo han señalado sus sobrinos en varias ocasiones.

"A mí me gustaría que esa persona le dé el micrófono a la señora y que le preguntaran por Poncho de Nigris, y si tocó un peso de algo de ella. Seguro que ella va a decir: 'Ponchito nada que ver, lo vi un mes en mi vida', porque nos vimos un mes que estuvimos dándole celos a Pato (Zambrano) y luego ya regresó con el Pato", dijo el también presentador.

Aprovechó para despotricar contra el sobrino, al decir que se apoderó de Irma para quedarse con sus propiedades.

No sé si tenga dinero todavía, pero yo no le toqué ni un peso”, aseguró.

“Pueden preguntarle a ella, seguro que va a decir: ‘Nunca le regalé nada, nunca nada qué ver’. Yo me compro solo lo que tengo, no ocupo. Sí me sorprende mucho que me metan a mí en eso”, se defendió.

En varias ocasiones el público de ambos famosos criticó la extraña amistad que hay entre los dos a pesar de la diferencia de edad.