No le tengo miedo a la muerte, le tengo pavor a dejar a mis hijos: Héctor Suárez

Héctor Suárez reapareció ante las cámaras a tan solo nueve días de someterse a una operación en la que le retiraran la vejiga y la próstata debido al cáncer que padece, y por el cual estuvo internado varias semanas en un hospital de la ciudad de México.

Yo llevé por muchas razones 20 largos años de alcoholismo, traté mi cuerpo, lo sacrifiqué, además de trabajar mucho, yo era fiestero, y hacía desm#$&% y pues eso te pasa una factura con el tiempo, contó el actor en entrevista para el programa Al Rojo Vivo.

Además de los órganos ya mencionados, Suárez suma otra complicación. “Mi riñón izquierdo que ya en este momento no me quiere funcionar, le he pedido perdón”, confesó.

Al hablar de su hijo Héctor Suárez Gomis, el reconocido cómico dijo orgulloso: “si yo volviera a nacer, me gustaría ser como mi hijo, Héctor es una maravilla de chamaco”.

Finalmente, Don Héctor expresó: “estoy vivo, estoy sano, aunque tengo esto (cáncer) yo me siento sano, y si lo que mi nieto me dijo fue cierto, pues fue un aviso, pues desde aquí les digo Dios les bendiga a todos, no le tengo miedo a la muerte en lo absoluto, a lo que le tengo pavor es a dejar a mis hijos”.