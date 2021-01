No la pasé bien trabajando para Ventaneando: Capi Pérez

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Alberto Pérez Ibarra conocido como "El Capi Pérez", le reveló a Yordi Rosado que no la pasó bien trabajando para Ventaneando con Pati Chapoy.

"Yo no sabía nada de espectáculos, así que no la pasé muy bien en Ventaneando", comentó el presentador de La Resolana de TV Azteca.

Agregó:

"Aunque les agradezco siempre que me hayan rescatado y no hayan dejado que me despidieran. Trabajé con ellos y yo estaba también a cuadro en otro programas, y luego ya me pidieron que no saliera a cuadro".

"El Capi Pérez" dice que hubo un tiempo en el que hizo de todo en la televisora del Ajusco, pues buscaba poder mantenerse y llegar a tener un buen lugar en la televisión.

"Hice reportajes, edité, escribí... yo me aferraba... decía ¿qué les falta? Reporteros, voy a ser reportero, ¿qué les falta? Guionista, voy a ser guionista... yo estaba aferrado", dijo.