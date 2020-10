¡No la ha pasado bien! Aylin Mujica fue secuestrada, sufrió depresión y perdió su casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Aylin Mujica no la ha pasado nada bien, pues a lo largo de su vida ha atravesado difíciles momentos que la llevaron al borde del llanto y la desesperación.

El más reciente de ellos es el secuestro del cual acaba de ser víctima. Así lo reveló la actriz en “Suelta la Sopa”, donde confesó que el delincuente la iba a matar.

Me pone una navaja entre las piernas, me dice, ‘no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero’ y me estuvo dando muchas vueltas, varias horas para sacar dinero de diferentes cajeros. Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar, ay no”, lloró Aylin en plena entrevista.

No especificó en qué momento de su vida se llevó a cabo el secuestro, sin embargo los internautas rumoran que puede ser reciente, pues eso explicaría porqué faltó a los ensayos de la puesta escénica “El Cuarentenorio Cómico”.

Perdió su casa en el terremoto del 19/11

Otro de los episodios que pusieron a prueba el temple de Aylin ocurrió el 19 de septiembre de 2017, mismo día en que el centro del País sería azotado por un terremoto de 7.1 grados Ritcher.

Aylin reveló que aquel trágico suceso la dejó sin casa, pues el edificio donde vivía quedó completamente devastado.

“Estoy muy asustada. Mi edificio casi se cae. Estoy homeless. En mi apartamento se cayeron las paredes”, declaró la cubana a People en Español.

“Estaba a tres cuadras de mi casa cuando sucedió el temblor. Las paredes de mi casa están agrietadas, el mármol de mi cocina se hizo gajos. Cerraron la calle en donde está mi edificio porque hay fugas de gas. Algunos (edificios) están a punto de desplomarse”, comentó.

Aylin se fue a vivir a Veracruz con algunos familiares y se vio obligada a buscar otro lugar para vivir.

Sufrió depresión en la pandemia

Al igual que Xavier Ortiz o Anthony Galindo, Aylin Mujica atraviesa una fuerte depresión derivada de la crisis laboral en la pandemia.

Así lo contó a “Venta la Alegría”, donde detalló los sentimientos que la invadían al no poder trabajar y estar lejos de sus hijos.

“La depresión es una enfermedad y son palabras mayores, entonces confundimos a veces cuando estamos desmotivados o cuando nos falta un poco de motivación o nos falta alguien que nos diga ‘ven, no pasa nada’, y por eso es importantísimo la familia… es la que te deja tener tu cable a tierra, ese aterrice que necesitas para no sentirse solo y para cuando estas en bajas y no encuentras salida que la familia esté ahí apoyándote”, explicó.

La famosa no detalló si lleva algún tratamiento, pero sí detalló que enfoca su atención en salir delante de su problema.

Desesperada por la falta de trabajo

Aunque ahora forma parte del “Cuarentenorio Cómico”, Aylin pasó varios meses de incertidumbre por la falta de trabajo, ya que desde marzo no había obtenido ninguna oportunidad laboral.

En entrevista para “De primera mano” agradeció la oportunidad laboral de Alex Gou, y habló con tanta tristeza sobre lo vivido en la pandemia que no evitó romper en llanto.

“Soy una afortunada, creo que muy afortunada. Estamos viviendo tiempos y uno como actor dice ‘vivo de esto’ y te preguntas por dónde se va a abrir la puerta o por dónde vas a seguir haciendo lo que más te gusta”, compartió Aylín entre lágrimas.