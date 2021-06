“No la apoyé de la forma en que al público le gustaría”, Jamie Lynn Spears rompe silencio sobre la tutela de Britney Spears

ESTADOS UNIDOS.- El pasado 23 de junio Britney Spears declaró hacia un juez de Los Ángeles y solicitó que pusiera fin a su tutela legal en manos de su padre, Jamie Spears, después de asegurar lo mucho que ha sufrido desde 2008 y los traumas que esta tutela le ocasionó a la princesa del pop.

Durante todo este proceso legal surgió nuevamente el movimiento de #FreeBritney y miles de fanáticos expresaron su opinión por medio de las redes sociales, al igual que varias celebridades que no dudaron en mostrar su apoyo hacia Britney Spears y desear que terminara su sufrimiento.

Sin embargo, faltaba la opinión de alguien muy importante dentro de este caos que gira entorno a la intérprete de “Baby One More Time”, se trata de la menor de las hermanas Spears quien se mantuvo en silencio total hasta el presente lunes cuando decidió alzar la voz por Britney.

Jamie Lynn Spears subió una serie de vídeos a través de su cuenta personal de instagram y dejó claro que lo único que quería era la felicidad de su hermana y confesó la razón por la cual se mantuvo callada durante este emotivo proceso.

La única razón por la que no lo había hecho antes es porque sentí que hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y expresar lo que sintió que necesitaba decir públicamente, hablar por ella no era mi lugar y no era correcto”, admitió la actriz.