“No importa si es hombre o mujer”: Susan Sarandon está dispuesta a salir con ambos sexos

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Susan Sarandon confesó que aunque disfruta de su soltería, le gustaría salir con una persona que sea aventurera, sin importar si es hombre o mujer, y es muy importante que primero se haya puesto la vacuna contra el Covid-19.

Fue el miércoles pasado que la ganadora del Óscar habló para el podcast “Divorce Not Dead”, de Caroline Stanbury, a quien le confesó que no le importa el género cuando se trata de relaciones futuras y “está abierta a todas las edades y todos los colores”.

Con información retomada de Daily Mail, Susan destacó que el primer requisito que debe tener su pretendiente es que se haya puesto la vacuna, ya lo demás son detalles.

No me importa si es un hombre o una mujer. Quiero decir, estoy abierto a todas las edades, a todos los colores. Y esos para mí, esas cosas son solo detalles. Pero lo que me interesa es alguien que quiera ser aventurero”, explicó.

La estrella de “Thelma y Louis”, es madre de tres hijos y aclaró que la profesión de su prospecto tampoco importa, pero sí debe de ser apasionado y que le guste mucho lo que hace.

"Podrían ser maestros de escuela o podrían ser escritores, o podrían tener éxito o no. Alguien que no se deje intimidar por la gente que se me acerca en la calle y me diga: ‘¡Dios mío, te amo!’”, expresó.



Sin prisa

A pesar de sus polémicas declaraciones, Susan Sarandon asegura que no tiene prisa por encontrar pareja, ya que disfruta mucho de su soltería.

“Me estoy divirtiendo con estar sola. Creo que estoy bastante abierta a la idea de estar con alguien, pero, ya sabes, ciertamente se necesitaría alguien extraordinario para compartir mi botiquín en este momento. Creo que esos días se acabaron”, añadió.

Durante la plática con Caroline Stanbury, la estrella de Hollywood sacó al tema a su único esposo, Chris Sarandon, quien actualmente tiene 78 años de edad y se casó con él para evitar la expulsión de su universidad católica.

También habría mencionado cómo su relación de 21 años con Tim Robbins, de 62 años, se vino abajo y por qué tuvo que separarse del “celoso” Jonathan Bricklin, de 43.