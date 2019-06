No iba borracho ni atropellé a nadie: Daniel Bisogno

CIUDAD DE MÉXICO.- "Es mentira que estaba alcoholizado, yo venía de trabajar y no bebo", aseguró a EL UNIVERSAL, Daniel Bisogno, quien tuvo un accidente automovilístico la madrugada del sábado.



Al darse a conocer en redes sociales las fotos del percance, algunos usuarios especularon que Bisogno iba en estado de ebriedad. Él lo niega. "Yo estaba perfectamente bien, si hubiera estado con alguna copa encima, ahí estuvieron los policías y se hubieran percatado y ellos hubieran procedido de otra manera".



El conductor detalló que el incidente ocurrió a la altura de la colonia Anzures, minutos después de salir de dar función en el Teatro Aldama con la obra El tenorio cómico.



"Venía del teatro tranquilo, Carmen Salinas venía a media cuadra de mí y a la hora de cruzar, se me estrelló del lado derecho el chavo de la moto, ahí están las fotos.



"Inmediatamente me paré, me bajé para auxiliarlo, yo fui el que llamó a la ambulancia, estuvo al pendiente de él, aunque fue él quien me chocó", explicó.



Bisogno explicó que el motociclista no tenía seguro. "Estuve al pendiente de que estuviera bien, aunque él venía a exceso de velocidad y fue él quien me impactó. Yo iba a mi casa porque hoy (ayer) tengo función en Guadalajara y quería dormir un poco más pero al final me fui a hasta las cuatro de la mañana".