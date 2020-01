No hubo multa por grosería de Danna Paola en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO.- El domingo pasado, "La Academia" se volvió tendencia porque Danna Paola encaró a Gibrán tras haberla llamado culera durante la semana. Sin embargo, la actriz repitió la palabra que el ahora expulsado le dijo, lo que, de acuerdo a la Ley Federal de Radio y Televisión, podría traerle a la televisora una multa económica.

En el artículo 63 de dicha ley, se lee: "Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, frases y escenas de doble sentido (...)".

El productor de "La Academia", Ángel Aponte, señaló que hasta ahora, lo dicho al aire el domingo pasado no ha tenido mayor consecuencia que una llamada de atención.

"No hubo ninguna penalización (económica), pero se acercó a mí el Comité de ética de Azteca y me dijeron que no podemos decir estas cosas al aire, así que el domingo que vea a los jueces (porque entre semana no tengo comunicación con ellos) les voy a comentar que no hay consecuencias".

Compartió que ellos estaban haciendo su monitoreo cuando Gibrán se expresó así de Danna, inmediatamente, el equipo de la joven cantante también se puso en contacto con él para poder responder durante el concierto dominical.

A pesar de esto, el equipo debe tener cuidado dijo, porque si bien por ahora les llamaron la atención, más adelante podría tener otras consecuencias. En cuanto a los insultos y lo que generó no solo con Danna, sino también con Blanca Martínez, "La Chicuela", el productor externó que le parecen bastante normales en estos programas.