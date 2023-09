“No he vendido boletos” Emilio Osorio habla sobre los rumores de fracaso en su gira por México

Ciudad de México. - Hace unas semanas, Emilio Osorio, conocido como 'El Halcón', se encontró en medio de una controversia cuando surgieron rumores sobre la baja demanda de boletos para sus próximas presentaciones. Estos rumores surgieron después de su destacada participación en el reality show "La Casa de los Famosos México".

Supuestamente, Emilio había tenido dificultades para vender entradas para su próximo concierto programado para el 29 de septiembre en el salón La Maraka, y se llegó a afirmar que algunas entradas se estaban regalando.

Sin embargo, Emilio Osorio decidió abordar estos rumores en una rueda de prensa reciente, donde desmintió categóricamente el supuesto fracaso en la venta de boletos para sus conciertos. El joven artista, que lleva siete años en la industria musical, compartió sus pensamientos y experiencias previas en el negocio de la música.

"En el pasado, he tenido muchas experiencias y no he vendido boletos en algunas ocasiones", declaró Emilio Osorio durante la rueda de prensa.