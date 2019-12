No he muerto: Raphael rechaza homenajes porque sigue vivo

MIAMI, Florida.- "¿Para qué si estoy yo?", dijo el cantante español Raphael sobre los homenajes debido a que considera no es necesario que un artista le haga uno, mucho menos cuando no ha muerto y aún puede interpretar sus canciones.

"Yo no quiero homenajes que no me he muerto. Esas cosas son mías, que las sé hacer yo", dijo el español a los medios de comunicación.

El intérprete aseveró que le falta mucho tiempo para que piense en el retiro, pero, cuando lo haga, no será porque ya no pueda cantar o sufra alguna dolencia, sino se alejará de los escenarios en perfectas condiciones.

"Me retiraré cuando me toque, cuando yo crea que es el momento. No haré giras de despedida y eso porque no podría soportarlo, yo estaría llorando todo el día. Entonces, como no estoy dispuesto a sufrir, el día que yo decida que esto se terminó, llamaré a la oficina y diré se terminó y ustedes dirán: ‘¿Dónde se ha metido este choco, que no da la cara últimamente?’, pero lo que sí puedo asegurar a todos es que yo me iré como vine, en perfectas condiciones, de verdad", comentó.

Aunque al "Divo de Linares" no le interesan los homenajes, expresó su alegría por haber colaborado con Gloria Trevi, con quien hizo un dueto en la canción "No vuelvas".

"Bueno, yo conocía a Gloría perfectamente hace muchísimo tiempo. No nos conocíamos en persona y nos conocimos en Miami el año pasado. No le hablé de este asunto entonces porque no estaba previsto, pero ya una vez en casa, cuando llegó esta canción, me acordé que podría ser una contrincante musical maravillosa, una chica que tiene una fuerza tremenda y yo sé que en un futuro vamos a trabajar más juntos", informó.

Raphael dijo que le gustaría que la cantante de "Pelo suelto" lo acompañara en su próximo concierto en el Auditorio Nacional, el 28 de febrero de 2020.

"Yo no acostumbro, yo nunca me apoyo en (artistas). No sé... ahora que si mi amiga Gloria no tiene que hacer nada ese día, me encantaría que estuviera. Ya le he tirado aquí el capote, ahora a ver que me contesta. Yo sé que va a decir que sí porque es una contrincante excepcional", dijo.

Señaló que espera que su nueva producción discográfica llamada "Sinphónico & RESinphónico", la cual ya está disponible en todas las plataformas digitales, sea tan importante como lo son sus conciertos.

"El reto es que sea tan importante para mí como son los conciertos. Yo estos dos años últimos estoy dando unos conciertos impresionantes que la gente sale puesta en pie, bailando, porque ha calado mucho la unión de la histriónica con la sinfónica y ojalá que eso lo sepa entender la gente a través del disco".