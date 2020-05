“No hay poder humano que le haga comer carne”: Aislinn Derbez habla sobre su hija

Aisslinn Derbez aseguró en su último podcast que otorga mucha libertad a su hija Kailani, nieta de Eugenio Derbez, a la hora de tomar sus propias decisiones.

Así explicó que la bebé que tuvo con su ex Mauricio Ochmann, “tiene dos años, es todavía miniatura, pero ya empieza a tomar decisiones. Ya me empieza a decir, por ejemplo, “yo no quiero comer”.

Le he ofrecido todo tipo de comida, pero no hay poder humano que le haga comer carne”, aseguró.

La actriz se expresó muy feliz del método que está empleando para educar a su hija: “Ella ya misma decide, le enseño dos pantalones y ella me dice “quiero estos”, y aunque a mí no me gusten yo dejo que se los ponga, porque ella está decidiendo.

Ella se está conociendo a través de esas decisiones, se está conociendo a través de lo que le gusta y lo que no le gusta”, explicó.

“Si yo voy y le impongo que lo que le gusta a ella está mal, va a empezar a dudar de ella misma y ahí deja de conocerse…”, aclaró.

Es sabido que Aislinn no come carne así que la especialista con la que charló en su podcast le comentó que es normal que los niños copian a los papás.

Pero Aisslin le contestó: “A veces yo como pescado, le ofrezco pescado y lo escupe. Come todo tipo de frutas, verduras, legumbres y muchas veces no come lo mismo que yo, pero yo la tengo que respetar, porque hay una parte en que sí le veo sana, y veo que está bien y que no se enferma y le pregunto al doctor ¿qué opina? Y me dice que no hay problema”.

En cuanto a la justificación para este tipo de educación, Aislinn lo tiene claro: “Estuve tan acostumbrada de niña a que mis dos padres me impusieran tanto lo que ellos querían, que también hay una parte de mí que yo quiero dejarla libre”.