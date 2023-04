“No estoy sola, tampoco soltera”: Geraldine Bazán

Geraldine Bazán ha estado en los titulares durante varios meses debido a su vida romántica, y en los días desde que Alejandro Nones fue identificado como el hombre que ocupaba su corazón, el nombre de Emmanuel Palomares ha sido bastante fuerte.

Un video del after party de los Premios Platino de España mostró la cercana convivencia que existe entre Bazán y Palomares, por lo que al mostrarse bailando muy pegaditos, las especulaciones no se hicieron esperar.

Sin embargo, fue la misma actriz quien durante su paso por la alfombra roja del mismo evento, desechó la posibilidad de amorío con su colega, aunque sí confirmó que está estrenando romance.

Estoy muy bien, no estoy sola, tampoco soltera, no tiene nada que ver dentro del espectáculo, creo es importante también respetar la privacidad de la gente que no es parte, porque no crean no es fácil”, dijo Geraldine a los micrófonos del programa Ventaneando.