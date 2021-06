"No eres mi tipo": Olga Breeskin, orgullosa de haber rechazado a Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- La famosa vedette y violinista, Olga Breeskin aseguró que rechazó a Luis Miguel y que, a diferencia de muchas más, se siente muy orgullosa de haberle dicho que no.

Olga reveló en entrevista desde Las Vegas al programa Ventaneando, que en ese momento estaba casada, muy enamorada de su esposo y era muy feliz en aquel momento por lo que no había oportunidad de tener algo que ver con el cantante mexicano.

“Yo estaba felizmente casada con el padre de mi hijo... y ni aunque hubiera sido el principe Harry le hubiera dado el sí...", expuso la artista.

No eres mi tipo

"Me siento orgullosa de haberle dicho: fíjate que no porque estoy casada y porque no eres mi tipo...", añadió.

La famosa incluso mencionó que tampoco se sintió presionada por el tema, ya que como le comentaron, recibió muchas críticas por haber rechazado al "Sol de México" cuando muchas otras mujeres querían involucrarse sentimentalmente con el cantante.

Dentro de sus declaraciones, también tocó el tema de la enemistad entre Luis Miguel y Cristian Castro, asunto el cual regresó a la opinión pública recientemente.

“La rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro la hacen los chismosos que sólo buscan la nota”, respondió Olga.

La artista abandonó su carrera de vedette para dedicarse a dar clases de violín de manera presencial y a distancia en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.