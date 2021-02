"No creo que sea mucha lana": Ricardo Hill vende paella ante la crisis por pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia de covid-19 ha afectado gravemente al mundo del espectáculo, pues se han pospuesto y cancelado conciertos, telenovelas, películas, entre otras actividades. Ante esto, varios artistas que viven los estragos de la crisis económica han tenido que emplearse en otros trabajos.

Vender comida o artículos personales son actividades que algunos famosos como Lolita Cortés y Violeta Isfel han desarrollado para generar dinero. Y ahora, el actor y comediante Ricardo Hill se suma a esta lista tras anunciar que venderá paella para solventar sus gastos.

Aunque antes de hablar de este nuevo empleo en el programa Sale el sol, el actor contó sobre su estado de salud: "De repente con ataques así como de ansiedad, pero bien. Estoy muy bien de oxigenación, tengo 96, 97. De repente respiro forzado, pero no pasa de ahí. No me han dejado de proveer las medicinas".

"Mi hermana hace paella. No creo que sea mucha lana (venderla) pero algo es algo. (...) Me acostumbré años a vivir holgado (de dinero), muchos años, 30 años. Siento que es muy difícil, la peor temporada de mi vida. El peor año, los peores días", dijo Hill sobre su situación económica y el trabajo alternativo en el que se empleará.

El actor Ricardo Hill pasa una crisis económica muy fuerte, pero sigue en lucha para no perderlo todo.

El comediante agregó que no se acostumbra a pasar esta temporada de confinamiento al cuidado de su hermana: "Estaba acostumbrado a estar solo y soy muy especial en ese sentido, me gusta hacer las cosas yo solo.

"Yo todavía estoy activo para chambear, todavía tengo fuerzas, pero no para encerrarme en una casa de viejitos", concluyó.

Ricardo Hill ha tenido un año difícil

Durante una entrevista para el programa de espectáculos "Ventaneando", el actor que se popularizó en nuestro país por su imitación del periodista Joaquín López-Dóriga, confesó que se encuentra en una situación complicada de frente a la pandemia de coronavirus, pues no tiene dinero, está enfermo y tampoco hay ofertas de trabajo.

“No tengo coronavirus, tengo EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Estoy en casa, llevo un mes en cama. En unos días veo a mi internista para ver el tratamiento”.

Cuando le preguntaron si había recibido algún apoyo por parte de Televisa, empresa en la que trabajó en varios programas, o de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), respondió que no.

“En cuestiones económicas, no, que buena falta me hace”, respondió Hill al cuestionarse sonbre si lo ha apoyado la televisora para la que trabaja desde hace décadas.

Su estado de salud es delicado, el actor ha declarado que ya no puede ni beber o fumar, esto confirmado después de consultar un neumólogo quién le dio el tratamiento a seguir.

Hill además sufrió la pérdida de su departamento en la Ciudad de México debido al terremoto de 2017, pero ya está en reconstrucción el edificio, el cual esperaba poder tener de regreso a finales del 2020, pero no fue así.

“Este departamento lo tengo por el trabajo de 32 años de carrera en el doblaje. Mi patrimonio ahí está, sólo espero que no me salga tan caro el chistecito. El dinero tendrían que pagarlo los partidos políticos, pero se gastan el dinero en campañas basura con anuncios feos y sin sentido alguno. Espero que el presupuesto (12 mil millones de pesos) lo ocupen para reconstruir el país y que todos salgamos adelante”, comentó a la revista TV Notas en aquel año respecto de las afectaciones que había sufrido tras el sismo.

En redes sociales ya había circulado información relacionada con la complicada situación del actor, pues apareció un mensaje para pedir donativos destinados a ayudarlo y se proporcionaba una cuenta bancaria para hacerlo.

Ricardo Hill le ha prestado su voz a varios dibujos animados durante varios años.

¿Quién es Ricardo Hill?

Nació en la Ciudad de México en 1960 y además de su labor como comediante tiene una trayectoria dentro del mundo del doblaje.

Aunque inició estudios de Contaduría en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), los abandonó para dedicarse a las actividades artísticas como el teatro, la locución y las radionovelas.

Al ritmo de la risa, Los Comediantes, Los Perplejos, El privilegio de mandar, La Hora Pico y La Parodia han sido algunos de sus trabajos en televisión.

Hill realizó una parodia del periodista Joaquín López Dóriga que le dio gran popularidad, pues recrea con precisión la manera de hablar y los gestos del periodista.

También ha imitado a otros personajes como Jacobo Zabludovsky y Felipe Calderón.

En cuanto a su trabajo en el mundo del doblaje, Hill es conocido por dar voz a Kaio-Sama de Dragon Ball Z, Julian Solo (Poseidón) de Los Caballeros del Zodíaco (Saint Seiya) y Silvestre de Looney Tunes.