¡No creerás las edades de estas actrices!

La industria de la música o del cine suelen ser muy absorbentes, sin embargo, estas famosas han sabido arreglárselas para verse mucho más jóvenes, son ellas quienes han encontrado el elixir de la juventud.

Madonna:

Madonna ha sido Madonna desde hace muchos años atrás por lo que es claro que no es tan joven, sin embargo, la cantante ha sabido mantenerse, incluso ha presumido su flexibilidad en sus redes sociales, algo muy difícil de hacer para una persona de 61 años, la edad actual de Madonna, aunque podría pasar por alguien de 50.

Kris Jenner:

La matriarca de las Kardashian no se queda atrás, Kris Jenner ha sabido forjar el futuro de sus hijas y al mismo tiempo se ha dado tiempo para mantenerse joven, al punto de parecer de alrededor de 45 años cuando en realidad tiene 63.

Jennifer Aniston:

Jennifer Aniston no podia hacer falta en esta lista, y es que pareciera que los años no pasan por ella, sigue viendose tan bien como en la época de ‘Friends’ y sus seguidores no podrán negarlo. La estrella tiene 50 años cuando podría parecer de 30 y tantos.



Demi Moore:

La actriz ha estado muy alejada del cine y del ojo público, sin embargo aún ha sabido mantener la línea, y aunque parece de 40, la famosa cuenta con nada más y nada menos que con 56 años.



Jennifer Lopez:

El caso de Jennifer Lopez es simplemente impresionante, la cantante es madre de dos hijos, continúa tanto con su carrera musical como actoral. Actualmente se encuentra de gira y ni así la vemos tirar la toalla. Lopez tiene 50 años recién cumplidos y como podemos ver, no lo parece.



Anne Hathaway:

Anne Hathaway ha sido víctima de memes, y es que la actriz sigue viéndose identical que en ‘El Diario de una Princesa’, lo creas o no, Anne tiene 36 años aunque podría pasar por tener 10 años menos.



Cher:

La última y el caso más extremo es sin duda alguna el de Cher, su influencia en la televisión durante la década del setenta, su incursión en diversos géneros musicales, así como su notable trabajo en el cine, la han convertido en una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo, y aunque aún la vemos vigente, Cher ya es un poco mayor, la estrella tiene ¡73 años! y aún tiene la vitalidad para realizar sus shows en Las Vegas.