“No contaminen mi matrimonio”: Ninel Conde

CIUDAD DE MÉXICO.- La situación legal de Larry Ramos se ve bastante mal, pues recientemente se dio a conocer que existen audios en los que él acepta haber cometido fraudes e incluso buscaba inculpar a una tercera persona para limpiar su imagen.

El empresario fue acusado de haber estafado y robado la inversión de varias personas, entre ellas, la propia Alejandra Guzmán y sus exmánagers, Cynthia Velarde y Guillermo Carvajal, mismos que poseen dichos audios incriminatorios y que serán decisivos en el proceso judicial en su contra.

Esto hizo que varias personas en redes sociales etiquetaran a Ninel Conde en el reportaje de “Ventaneando”, tratando de advertirle que su esposo no es una buena persona.

Lucho Borrego, conductor de “Suelta la Sopa”, dijo que intentó contactar al llamado “Bombón Asesino” para pedirle una opinión sobre estas grabaciones. S

“Te quiero pedir un enorme favor, amigo mío, no me digas cosas diferentes ni chismes, que yo sé que es parte de tu trabajo”, le escribió la actriz en un mensaje.

En varias ocasiones, la famosa se ha hecho de oídos sordos en cuanto al escándalo de su marido, con quien se casó a tan sólo seis meses de noviazgo.

“No me digas nada, no me quiero contaminar en mi relación, yo vivo mi vida tranquila y en paz”, finalizó su mensaje.