"No concibo que esté muerto, si no estaba enfermo": Carmen Salinas lamenta la muerte de Xavier Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO.-Carmen Salinas lamentó la muerte de Xavier Ortiz, ocurrida este día a la edad de 48 años.

Al borde del llanto, Salinas recordó al ex Garibaldi con mucho cariño.

"No concibo que esté muerto, si no estaba enfermo", declaró.

Cabe recordar que Xavier trabajó por muchos años con Carmelita en la obra de teatro Aventurera.

Ortiz personificaba a La Bugambilia.

En entrevista para el medio la Crónica, en el año 2005 dijo:

“Estoy muy orgulloso porque después de estar tanto tiempo alejado del medio porque me fui a vivir a Estados Unidos y estuve más bien detrás de la carrera de mi ex esposa (Paty Manterola), fue un honor para mí que a un año de haber ingresado a Aventurera pueda estar alternando con gente de ese nivel, de esa talla, como Carmelita Salinas, Edith González, Ernesto Gómez Cruz y que los comentarios sobre mi personaje hayan sido tan buenos; estar al nivel es algo que me fascina”.

Xavier Ortiz tuvo en 2011 un accidente a bordo de su motocicleta que lo llevó a terapia intensiva. Fue sometido a dos operaciones de la pierna izquierda y tuvo que tomar terapia de rehabilitación para para recuperar su movilidad.

Luego del incidente el famoso tuvo problemas financieros, por lo que algunos de sus compañeros se sumaron para recaudar dinero.

Incluso la actriz Carmen Salinas comentó que el exGaribaldi tenía todavía deudas por la hospitalización, pero que le dieron la oportunidad de pagar en abonos lo que debía.