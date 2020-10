"No Time to Die" podría estrenarse en un servicio de transmisión como Apple o Netflix

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que la pandemia por Covid-19 provocara retraso en el estreno de la cinta, "No Time to Die" podría ser adquiridos por un servicio de transmisión tal como Apple o Netflix, según información de Variety.

El estreno de la película de James Bond se ha pospuesto varias veces, y la cinta, interpretada por Daniel Craig, termino por fijarse para abril del 2021 a medida que el número de casos de coronavirus seguía creciendo.

MGM, el estudio detrás de la película, supuestamente perdió entre $30 millones y $50 millones debido a los retrasos, dijeron fuentes internas. Bloomberg informó por primera vez sobre las discusiones, que han sido el tema del día en Hollywood esta semana. Otros estudios, como Paramount y Sony, han recaudado decenas de millones vendiendo películas como “Greyhound”, “Coming 2 America” y “Without Remorse” a servicios de transmisión mientras el sector de exhibición continúa luchando durante la pandemia.

“No comentamos los rumores. La película no está a la venta. El estreno de la película se pospuso hasta abril de 2021 para preservar la experiencia teatral de los cinéfilos”, dijo un portavoz de MGM, según Variety.

Sin embargo, varios expertos en estudios y compañías rivales dijeron que una posible venta de bonos se exploró abiertamente y creen que MGM estaba al menos abierta a la posibilidad de descargar su joya de la corona por una suma principesca. Se dijo que el estudio estaba buscando un trato de aproximadamente $ 600 millones, un precio que se consideró demasiado rico para dos de los servicios de transmisión de gasto gratuito. Una venta de esta magnitud estaría dirigida exclusivamente por Kevin Ulrich, presidente y director ejecutivo del propietario mayoritario de MGM, Anchorage Capital Group, dijeron fuentes internas.

No está claro si los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, quienes ejercen el control de la serie a través de su compañía Eon, firmarían el acuerdo. Universal Pictures, que tiene los derechos de distribución en el extranjero de “No Time to Die”, tendría que compensarse en cualquier posible venta y reembolsar los gastos en los que incurrió el estudio. Es notable que las partes involucradas exploren una venta de transmisión por secuencias, dado que la película fue la primera tienda en mover las fechas de lanzamiento antes de que el coronavirus se convirtiera en una pandemia global, lo que lo convierte en un indicador temprano de que incluso el icónico espía y mujeriego no nos salvarían. del evento viral.

Trasladar "No Time to Die" a un servicio de streaming plantea algunos desafíos logísticos. La película tiene un costo de producción de más de 250 millones de dólares y ha formado varias asociaciones promocionales para ayudar a sufragar esos costos, incluidos Land Rover, relojes Omega y Heineken. Es posible que esas compañías esperaran que la película llegara a los cines y es posible que no estén encantadas con una reverencia de solo transmisión. La venta de "Coming 2 America's" a Amazon, por ejemplo, dependía de asegurarse de que sus socios promocionales, McDonald's y Crown Royal, estuvieran de acuerdo con el cambio de planes.