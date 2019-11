"No Le Llames Amor", el nuevo sencillo de Yuridia

MÉXICO.- Luego del arrasador éxito de Primera Fila y de su #DesiertoTour, Yuridia regresa con nueva música y lo hace a lo grande. "No Le Llames Amor" tiene todo para ser el nuevo himno de la artista: un renovado sonido aterrizado en la balada, una empoderante letra sobre las relaciones y la impresionante voz de una de las más grandes cantantes mexicanas de los últimos tiempos.



Este nuevo sencillo nace de la poderosa unión entre la emotiva pluma de José Luis Roma y la extraordinaria voz de Yuridia, quienes ya habían entregado "Amigos No, por Favor" (certificado Platino). Una dupla queofrece una nueva canción que es dinamita pura, donde Yuridia no teme reclamar: "No le llames amor, amor, amor / Esa parte en ti nunca existió / Amor es cuando es de dos" que remata con "Tú confundiste el amor con sexo / Y yo el sexo con amor".



El tema seguramente marcará tendencia con el sonido que refresca por completo a la balada. Esto gracias a que Yuridia unió fuerzas con George Noriega (productor del éxito mundial "Calma" de Pedro Capó) con quien logra una potente renovación de sonido sin abandonar aquello por lo que la han nombrado como la Reina de la Balada. Esta combinación da una fuerza que se nota en el video, grabado en el Gran Hotel Ciudad de México, que muestra a una Yuridia más fuerte y empoderada que nunca.



Este es el siguiente paso de Yuridia tras su más reciente álbum, Primera Fila, certificado Platino. Una producción con la que la cantante recorrió con gran éxito México, Latinoamérica y EE.UU.; destacándose sus tres sold outs en el Auditorio Nacional de la CDMX con los que cerró esta etapa. Ahora la sonorense regresa al estudio para continuar entregando nuevas y conmovedoras canciones que sus fans ya esperan con ansias.

Yuridia es una de las más grandes artistas de Latinoamérica. A lo largo de su carrera ha lanzado seis discos, todos con certificaciones que van desde el Platino hasta el Doble Diamante; ha ofrecido ocho exitosas giras musicales con las que ha enamorado a cientos de miles de fans; y ha obtenido el reconocimiento de ser la artista mexicana que más discos vende en la actualidad. Todo lo que hace de Yuridia la indiscutida Reina de la Balada.