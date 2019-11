¡¡Niurka tuvo sexo con dos de sus fanáticos!!

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos está una vez más en medio de la polémica tras confesar que ‘‘la calienta’’ el nivel de fanatismo que tienen sus fans por ella, por lo que ha mantenido relaciones con algunos de ellos.

Esto lo declaró en una entrevista realizada al momento de la presentación de su nueva obra "Lo amo pero es imb3c!l".

"A mi me gusta la pasión de los fanáticos y me pone caliente !#!!%"!%%!"$!, me los he comido. Yo no soy mustia. Fans fans, 2. Era más chico que yo, entonces se me pegó y yo decía está niño, esta chiquito y yo decía no importa’’, aseguró la famosa.

La vedette dio detalles de cómo había sido que se dio la situación.

"Entonces me ch&p0 la boca... Entonces me dejé y amaneció en mi cama. Pues era un hombre normal, más joven que yo y me dijo que yo le estaba chupando la juventud. Y yo le chupe el p%"% no la juventud", agregó.

Estas declaraciones no son del todo sorprendentes, pues Niurka se caracteriza por ser una mujer irreverente. Ella se ha descerito a sí misma como una mala mujer por no dejarse, no quedarse callada, no ser sumisa, ser peleonera, entrona y demás.

"Soy mala mujer. Porque no me dejo, porque no me quedo callada, porque no me quiebro, porque limpio mis lágrimas, ajusto mi escote y sigo de pie… Soy mala mujer porque no soy sumisa, inocente y frágil, sino soberbia, entrona, peleonera y persistente. Porque cuando llego se nota y cuando me voy se siente’’, afirmó.