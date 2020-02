Niurka tendría intimidad con estas dos famosas

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos se describe a sí misma como ‘La Mujer Escándalo’, y es precisamente por ello que le hace justicia a su apodo y una vez más da de qué hablar, en esta ocasión porque habló de una posible relación con otra mujer.

La bailarina otorgó un poco de su tiempo para hablar con la prensa el pasado lunes en donde fue cuestionada sobre qué tipo de mujer sería su ideal.

‘‘Angelina Jolie’’, señaló la famosa para después ser cuestionada que si de debía a que le gustaban los labios carnosos ‘‘no es la vestidura’’, contesó, ‘‘es esto (se apunta a la cabeza) lo que a mi me mata de las personas, a mi un hombre bonito no me gusta, me gusta el hombre interesante, mis hombres ninguno son lindos’’, afirmó.

En cuanto a si había una mexicana con la que también tendría algún tipo de relación, la también cantante señaló que sí e incluso dijo varios nombres.

‘‘Mexicana me comería a Yola (Yolanda Andrade) pero porque ya la he probado, a Montse la respeto por yola, no podría… más madurita de la farándula, a Maribel me la comería, está bella’’, aseguró la famosa antes las cámaras.

Cabe señalar que Niurka aceptó tener varias propuestas por parte de mujeres a quienes les gustaría tener una relación más íntima con ella. Sin embargo, señaló no haber tenido ninguna relación ‘‘lésbica’’ hasta el momento.