Niurka se niega a hacer las paces con Cynthia Klitbo: "¿Yo pidiéndole perdón a alguien?"

A pesar de que en su momento la reconocida villana de las telenovelas le advirtió a la vedette el tipo de hombre que era el dominicano, pues según Klitbo, Juan la maltrató psicológicamente y le pidió dinero que se negaba a pagarle hasta que lo denunció públicamente, la cubana dice no tener la necesidad de disculparse con ella.

No harán las paces

Durante un enlace en vivo con sus seguidores, Marcos fue cuestionada sobre si ahora está dispuesta a limar asperezas con Cynthia y reconocer su error, a lo que inmediatamente dijo: “¿Yo pidiéndole perdón a alguien?, y menos a esa &%$$*… o sea, &%$*, pensándose esas m%$&*”.

Y por si esto fuera poco, la ex de Osorio recalcó que pese a su ruptura con Vidal, no está de acuerdo con la forma en que la actriz se expresó de Juan. “Aparte quedó clarísimo en mi entrevista que no estoy absolutamente para nada de acuerdo en su forma de dar declaraciones”, recalcó.

Comparan su ruptura con Piqué y Shakira

Por otra parte, Niurka se pronunció en una reciente entrevista sobre la forma en que sus seguidores compararon su ruptura con la de Shakira y Piqué.

Fue muy divertido y me reí mucho porque mis bebenews son como hormigas bravas, no se les va uno, entonces encontraron la canción y la pusieron en uno de esos videos. Ella lo llamó monotonía, si yo hubiera compuesto la canción, hubiera puesto “En pausa”, él cada vez que hacía un berrinche ponía en pausa la relación”

expresó.

Finalmente, Niurka aprovechó las cámaras y micrófonos de la prensa para darle un consejo a la colombiana. “Que se busque otra anaconda, ¿ay, qué yo le voy a decir?, si ya me conocen todos, que se busque otra, una #$%* saca a otra #$%*, ah no verdad, un clavo saca otro clavo”, dijo al respecto.