Niurka se despide de la Ciudad de México. 

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka ha decidó tomar un nuevo rumbo a lado de su familia y se irá a vivir a partir de estos últimos meses del año a Mérida, Yucatan el día de ayer disfrutó de una deliciosa cena en compañía de sus seres queridos para decirle adió a lo que fue su hogar todos estos años, la Ciudad de México.

No podía dejar pasar desapercibido este momento y decidió celebrarlo con una emotiva cena que preparó en compañía de su familia, en lo que fue su hogar en este tiempo, en el video que compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a la vedette en la que expresa que ya están a punto de dejar la ciudad.

Mientras que Romina decía que donde se encontraban sentados estaba el comedor, sus hermanos comenzaron a eructar como si fuera de broma, pero este acto fue algo que molestó bastante a los seguidores de Marcos, y es que muchos expresaron que era una falta de respeto, pero algunos otros mostraron sus buenos deseo en la nueva etapa que están por comenzar.

Tiempo después la vedette publicó otro video en el que se puede ver a sus mascotas dentro de una camioneta, en el que la aocmpañó con un mensjae que se dirigian a Mérida.

Me voy a Mérida y mira que yo siempre he dicho en mi vida que atrás ni para coger impulso, pero me voy Mérida de regreso, estoy muy contenta, es hermoso. Es una etapa majestuosa de mi vida, de paz, de tranquilidad, de regresar a ese clima en el que yo nací, que es mi naturaleza, el calor, el eterno verano y pues para mis hijos va a significar un nicho vacacional" dijo Niurka.