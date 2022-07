Niurka revela secretos de 'La Casa de los Famosos 2'

MÉXICO.- Niurka Marcos sigue dando mucha información al público tras su salida de 'La Casa de los Famosos 2', pues días anteriores se había mostrado molesta por la decisión que tomaron dentro del reality show durante nominación.

La cubana sigue alegando que hubo una campaña de desprestigio en su contra por parte del programa y eso fue el motivo de su expulsión.

Ahora la apoda ‘mujer escándalo’ reveló algunos términos establecidos en el contrato que le hizo firmar Telemundo antes de entrar a la casa dicha confesión se dio a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo junto al hermano de Jenni Rivera, Juan, en Instagram.

“Yo no debo decir lo que hay en mi contrato por ética, pero sí puedo decir lo que no hay y en mi contrato no hay cláusula de confidencialidad. En mi contrato no estoy obligada a ir a las galas, entonces es importante que lo sepan los haters que dicen ‘está’ esperando su demanda”, dijo.

Agregó: “Ellos saben perfectamente cómo está la cosa y por qué a mí no me dio la gana de ir y por qué no fui más porque no permito que me falten al respeto porque yo me doy mi lugar. Los que no se lo den a los que estén obligados por contrato, bueno los que estén obligados por contrato qué pena tiene que aguantar vara y me da mucha pena por ellos, pero los que lo estén haciendo por el interés de que les den más trabajo qué lástima”.

También confesó que en una de las cláusulas que incluía en su contrato y que le impedía reaccionar en determinadas situaciones de enfrentamiento.

“Pusieron una norma obligatoria de que nadie podía caerle a cachetadas a nadie porque si alguien caía a cachetadas y golpes…. Cuando yo me di cuenta de que pusieron esa cláusula estricta es que ellos me estaban preparando adentro dos o tres granadas para que todas esas gárgolas tuvieran el valor de enfrentarme porque si ellos no ponen esa cláusula tú sabes cómo hubieran llovido las cachetadas y los jalones de pelos y las zambullidas en la piscina”, comentó.

No cabe duda que esta mujer da mucho de que hablar y sus fans le aplauden el valor de no dejarse de nadie ni de nada defendiendo siempre su postura.

Te puede interesar: Niurka reacciona a la chica que habla idioma alienígena