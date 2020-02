Niurka opina sobre el reguetón “A mi también me pagan para ser vulgar”

Hace unos días Niurka Marcos asistió a la alfombra roja de los “Premios Lo Nuestro”, donde, según ella misma dijo, se enamoró de todos los reguetoneros que no eran “babies”.

La cubana dijo en entrevista que le gusta el reguetón, sin embargo, las canciones que son muy vulgares prefiere no escucharlas.

La verdad que a mi me gusta mucho verlos (a los cantantes de reguetón), hay alguno de ellos que me gustan sus canciones, no me gustan las que hablan muy vulgar, para vulgar yo”.