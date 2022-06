Niurka opina sobre conflicto entre Juan Osorio y Pablo Montero

Ciudad de México.- La actriz Niurka Marcos se entró del conflicto entre Pablo Montero y su ex pareja Juan Osorio por la situación ocurrida en las grabaciones de la serie de Chente, por lo que no pudo evitar compartir su opinión.

En su presencia por el programa Sale El Sol, Marcos fue interrogada sobre algunas noticias controversiales que ocurrieron mientras ella estaba en La Casa de los Famosos, a lo que la artista dijo.

“¡No me digas!... Juan debe estar bien encab$%&, mi amor, no pienso Pablo Montero sino en Juan… ¿es que se empe%&?, ¿agarró la ped$?”.

De la misma manera, la vedette reflexionó sobre el enojo que puede tener Osorio con el intérprete mexicano.

No, ¡no sabe cómo le va a ir!… bueno con Pablito como somos los padrinos de él, que Pablo fue el que nos cantó con mariachi en Garibaldi a Juan y a mi cuando me dijo que si yo quería ser su novia, o sea, con 27 añitos, y luego Juan me dio la buena noticia de que iba a estar en ‘Nunca te olvidaré’, era mi hermano…”