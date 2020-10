Niurka llama ''mustia y sobajada'' a Montserrat Oliver

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Niurka se molestara con Monserrat Oliver tras asegurar que ésta la había corrido del programa ‘’Monste y Joe’’, la cubana no hacer declaraciones al respecto y, una vez más, criticó a la conductora.

Fue durante un encuentro con la prensa que se le preguntó a Niurka sobre cómo se dio la situación en el show.

‘’Fue con Montserrat, que me dijo 'que tu ya vete' y yo me fui, eso fue todo lo que pasó, después quería que regresara y le dije no", contó Niurka.

Una reportera le comentó que muy probablemente se trató de un comentario en broma, ante esto la vedette afirmó que no fue una broma pues, a su parecer, Montserrat estaba hablando muy enserio. En cuanto a si la conductora le ofreció una disculpa, Marcos asegura que no lo ha hecho.

La controversial actriz comenta que no está molesta en lo absoluto por lo sucedido, además, reveló que no le guarda rencor a pesar de que no se ha disculpado con ella. No obstante, al finalizar la entrevista arremetió contra Oliver.

‘’Ella es una pobrecita, mujer mustia de la farándula que ha sobrevivido por callada y sobajada”, agregó.

A continuación puedes ver la entrevista: