Niurka le manda fuerte mensaje a Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- Niurka Marcos explotó en contra de Marjorie de Sousa tras enterarse que la actriz le ganó la patria potestad de su hijo Matías a Julián Gil.

Fiel a su costumbre, la cubana no dudó en externar su descontento por la forma en que la venezolana ha actuando con su ex pareja, y aprovechando la entrevista que ofreció para el programa “El Gordo y La Flaca”, comentó:

“No tienes hijos, no tienes derecho al hijo, ni el hijo tiene derecho a verte a ti, o sea… ve que %&#* es la ley a veces, cuando las personas son mediocres y desgraciadas e inconscientes, dejar a ese bebé sin el amor de su papá. O sea, no tiene hijos, pero lo tiene que mantener, tiene que ver por él, tiene que procurar, pero ni la ley, ni ella, ni nadie, se está preocupando porque ese niño necesita el amor, el calor y la presencia de su papá”.

Finalmente, Niurka no dudó en enviar un fuerte mensaje contra De Sousa. “Para mi deja mucho qué desear la madre que le arrebate a su hijo y bebecito, tan chiquito, inocente, la posibilidad de abrazar, de escuchar, de sentir, de jugar, de correr con su papá… pero eso es un crimen de la ley, un crimen de la madre, y un crimen de la abogada, y un crimen de todos lo que se ha involucrado en permitir que esa cosita pequeñita, inocente de esta vida, que no pidió nada, le arrebaten un derecho que es disfrutar a su mamá, pero también de su papá, con la pena, pero que desagradable, así te va a ir mija… él va a crecer, y va a decidir, y te lo va a reclamar, y no solamente él, la vida y el destino, graba este mensaje y guárdalo, porque es ley de la gravedad la naturaleza humana, ahí te viene”.

