Niurka insulta a Poncho DeNigris tras una polémica publicación en Twitter

Todo comenzó el pasado miércoles cuando Poncho DeNigris publicó una fotografía en su cuenta oficial de Twitter en la que señala estar a favor de la familia tradicional.

‘‘Yo estoy a favor del diseño original GEN.1, 27 ¡Viva la familia!’’, señala la imagen.

Era claro que su mensaje no sería bien recibido por parte de los usuarios de Twitter y eso incluye a Niurka, quien decidió contestarle a su modo.

‘’Hay no mames porque tienes la mente tan pen%& y deja vivir a los de mas y que viva el amor los gays pueden dar amor a niños hermoso o que prefieres que mueran de hambre en las calles sin padres no seas pe%& todos somos iguales todos comen y todas ca$&’’.

Poncho DeNigris no dudó en contestarle a la actriz, incluso hasta incluyó a la Tigresa en su mensaje.

‘‘Yo solo di mi punto de vista señora no se enoje, solo estoy diciendo que mi creencia es esa, el diseño original de la familia por naturaleza. Pero respeto y amo a todo ser humano. Y ya bastante tuve con la tigresa para que otra viejita se quiera colgar de mi momento. Bendiciones!’’.

Niurka no se quedaría callada y, aunque tardó un poco en contestar, la bailarina le dejó muy en claro que no hay fama de la cual colgarse.

‘‘Colgarme yo no sabia quien eras yo te puse en tu lugar por tu mente tan nefasta dos tu si sabes quien soy y tu si te puedes cogar D mi pero ese no es el punto el punto es q una mujer y padre voten a sus hijos les da derecho a cuidar hijos y un gay q puede dar amor no puede hello…A demás yo colgarme de tu si tu Carrera está más muerta q los mismo muerto no ma#$% ya deja de ser una mente es$%& y no juzgues a una persona por ser gay que puede cuidar a niños y darle amor salud una familia o dime tu que haces tu por eso niños que tan santo según tu q sos’’.

Esta disputa parece que no va a terminar aquí pues recordemos que ambos famosos no suelen quedarse callados.