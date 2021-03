Niurka defiende la 'hombría' de su novio tras especulaciones sobre su orientación sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos volvió a llamar la atención recientemente, al destapar su romance con un joven 18 años menor que ella de nombre Marko Peña.

Se trata de un cantante que ella conoció en Mérida, Yucatán, y con el que a los pocos días formalizó su noviazgo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pero tal parece que ahora su galán se encuentra en la mira, luego de que Joaquín Muñoz, amigo de Juan Gabriel, pusiera en duda su orientación sexual.

La ex Aventurera al ser cuestionada sobre la polémica respondió no muy contenta.

Tras las críticas que ha recibido a causa de la diferencia de edad que hay entre ellos, la cubana no dudó en señalar:

“A todos los que están criticando ese tema ya cog*** 18 veces. Uno por año que a ustedes les molesta. Co** muy rico, la verdad, pa’ qué te digo que no, si es que sí. Ya me llenó muchas veces el tanque, de hecho, vengo repleta. Él no me está chupando nada más que el cho***, y la ñon** también se la estoy chupando”, señaló sin pelos en la lengua Marcos.

La polémica actriz declaró que está muy enamorada, pero la cosa se puso más candente cuando le preguntamos sobre lo que andan diciendo de su noviecito, así que la llamada “Mujer Escándalo” desenvainó la espada contra aquellos que difundieron estos rumores, con una imagen donde él aparece besando a Joaquín Muñóz.

“Eso no importa, eso es una foto. Véanla todos, todas las tomas, todas las personas. Todas las cámaras. Eso no tiene nada de malo, eso es un beso de una persona a un anciano en una mejilla. ¿Ustedes ven algo de malo en eso?, voy a repetirlo (besa a un reportero)”, dijo la vedette.

Pero aprovechando que Marko estaba por ahí, no dudamos en abordarlo y cuestionarlo a él directamente sobre este tema, a lo que el joven replicó, “No, es mentira, claro, por supuesto que es mentira. Hay una parte, sí hay una parte donde yo llego y lo abrazo y pues le hago un cariño, un aprecio porque sí hay un aprecio., Hay un aprecio total”.

Además Peña aprovechó nuestras cámaras para señalar, “Claro que no soy gay, claro que no soy”, palabras con las que de una vez por todas, le puso fin a los rumores que ponían en duda su hombría.