Niurka confiesa que fue acosada por el novio de la vecina, cuando aún era niña

CIUDAD DE MÉXICO.- Siempre polémica y con la sinceridad que la caracteriza, Niurka Marcos sorprendió a la prensa al revelar unos de los episodios más duros que tuvo vivir en su infancia, cuando uno de sus vecinos se comportó indebidamente con ella, a pesar de que era tan sólo una niña.

No cabe duda que Niurka es una mujer sumamente sensual e incluso un tanto sexual, ya sea por su comportamiento, declaraciones o forma de actuar. Sin embargo, la vedette reveló una dura verdad sobre su infancia que deja en claro que es un hecho que casi todas las mujeres han sufrido acoso sexual.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México la vedette fue abordada de la prensa y entre muchos otros temas, Marcos fue cuestionada sobre si en algún momento de su vida había sufrido algún tipo de abuso, a lo que no sólo contestó que sí; sino que contó a detalle este amargo recuerdo.

“Una vecina tenía un novio. (Estaba) chiquita, yo tendría como 7 u 8 años. Me sentó en sus piernas y empezó a hacerle así… se movía, y yo decía: ‘¿qué pe@#% con éste?’. Pero yo estaba muy inocente”, dijo la cubana las cámaras.

La exesposa de Juan Osorio, también aseguró que tras este lamentable incidente no se quedó callada, y aunque no sabía muy bien lo que había pasado decidió contárselo a su madre, pues la actitud de su vecino la hizo sentir muy incómoda.

“Yo trucha, se lo dije a mi mamá luego luego: ‘Es que me sentó en sus piernas, así normal cuando un adulto te dice: ‘ven mi niña, siéntate aquí’ y se hacía así en mi co$%&/‘“, agregó.

El acoso sexual puede definirse como insinuaciones sexuales, solicitud de favores de esta índole o contactos verbales o físicos de naturaleza sexual que no son deseados ni queridos y crean un ambiente hostil; precisamente eso fue lo que le pasó a la cubana cuando apenas tenía 7 años.

La madre de Niurka la protegió

“La Emperadora” reveló que en una ocasión un hombre -a quien conocía por ser el novio de su vecina- le solicitó que se sentara en sus piernas; ella aceptó pero pronto notó cómo el sujeto comenzó a hacer tocamientos inapropiados en su zona íntima, hecho que tomó como una agresión.

La cubana también confesó que su madre además de creerle, la defendió y le armó tremendo escándalo al hombre que quiso propasarse con ella: “Mi mamá fue y le dio un cachetada y le hizo un escándalo, porque mi mamá era buenísima pa’ eso. Eso se lo heredé”, explicó.

Niurka Marcos contó que su madre salió en su defensa y aseguró que es recomendable que las mujeres le crean a sus hijas y las defiendan; ya que después de los tocamientos inapropiados del vecino, la madre de la cubana acudió a casa del hombre a reclamar por su comportamiento.

“Lo jaló de los pelos y le metió un cachetadón, era buenísima para el escándalo. Pero… ¿Qué hacía yo sentándome en las piernas del novio de mi vecina? Mi mamá primero me regañó, pero fue algo que me enseñó a no hacer”, compartió la bailarina a los medios de comunicación.