Niurka celebra el debut de su hija Romina en teatro

CIUDAD DE MÉXICO.- Orgullosa y acompañada de sus hijos Emilio Osorio y Kiko Marcos, la actriz Niurka estuvo presente la noche de ayer miércoles en el reestreno de la obra "Los negros pájaros del adiós", donde su hija Romina hizo su debut en el teatro de cámara.

"Esto es un drama y me encanta porque establece la versatilidad de Romina, no sólo en comedia, historias comunes, divertidas, musicales, sino dramático también; yo no podría hacer algo así, me muero de la risa o la gente lo hace", dijo la actriz cubana.

Tanto confía Marcos en el talento de su hija, que asegura que Romina podría interpretar sin problema el papel protagónico de "Aventurera", musical por el cual han pasado estrellas como Edith González, Itatí Cantoral, Susana González, Ninel Conde, entre otras.

"Le dije a Juan (Osorio) que si no tenía o no encontraba a la próxima aventurera, pensara en Romina, ella está lista, canta, baila, actúa y sí es vedette. Con la pena, esa 'perrita' sí es vedette, ella ladra y muerde como su madre".

Con un ramo de rosas en la mano, Emilio Osorio iba feliz de ver a su hermana sobre el escenario del Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, pero mucho más de ir acompañado de su novia, cuyo nombre no quiso dar.

"Todo va muy bien, estamos felices", dijo Osorio, pero quien se veía más contenta por esto era Niurka, que aseguró se lleva muy bien con su nueva nuera.

"Somos como dos niñas chiquitas, ella por joven y yo por retrasada mental. Soy una persona pacífica en casa, (mi nuera) me ha visto enojada y no le gusta, a nadie le gustas porque soy muy cruda y desaforada, pero ha sido molestia por otras cosas y no con ellos".

Niurka reveló que sus hijos se encelan por el cariño que le da a la novia de Emilio, con quien es muy cariñosa, pero eso la divierte mucho.

Serena y concentrada en su personaje de Angélica, Romina se desenvolvió muy bien en escena, creando un personaje entrañable al mostrar a una joven enamorada en silencio de su mejor amigo, quien vive un amor tóxico con una mujer mayor que él y que lo lleva a un desenlace trágico.

Romina logró esto gracias a la buena dinámica que logró con sus compañeros Joanna Larequi, Memo Dorantes y Alma Cero, quienes vivieron este drama enmarcado por la bella voz de Morgana, quien se encargó de interpretar algunas arias de ópera.

Entre el público se encontraban Mónica Dionne y Diana Bracho, quienes en algún momento de su carrera interpretaron el papel de Isabel, la mujer madura de esta historia.

"Estoy muy conmovida por la interpretación de todos. Redescubro que el teatro es algo tan vivo, yo la hice hace treinta y tantos años, sin embargo hoy para mí fue nueva, fue viva, los personajes fueron bellos. Qué maravilla que el teatro se puede representar mil veces, con mil puntos de vista, con mil actores, con diferentes visiones, el teatro es una maravilla. Los felicito, en serio me conmovieron profundamente", dijo Diana Bracho sobre este montaje.