Niurka asegura que el causante de su pleito con Ninel Conde es Giovanni Medina

CIUDAD DE MÉXICO.- Por varios años se ha sabido que Niurka Marcos y Ninel Conde no son muy amigas, y que en realidad nunca han querido trabajar juntas.

En entrevista con José Eduardo Derbez para su canal de YouTube, la cubana confesó cual es la verdad de la realizad entre ellas.

“Es más show de los medios amarrando navajas, llevando y trayendo, y bueno no voy a negar jamás, ni hoy ni lo he negado nunca, pues que yo me divierto, participo, me río. Cuando las preguntas y los comentarios sí son serios, vamos, que repercuten socialmente sí respondo, porque es importante que la gente conozca a Niurka, porque soy figura pública, y que conozca que es lo que pienso al respecto.”, comentó.

La actriz asegura que el verdadero problema que tuvo con su colega fue por culpa de la ex pareja de Ninel, quien envió delincuentes a su casa.

“Pero entre Ninel y yo no hay ningún tipo de problema, hubo problema cuando Giovanni (Medina) se atrevió a irrumpir en mi casa, mandar a gente, delincuentes profesionales y me dejaron una de mis camionetas, bueno, mi camioneta… sin llantas. En ese problema que hubo, que yo lo hice muy público, sí fue una bronca fea, es real”, relató.