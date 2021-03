Niurka asegura que Taylor Swift, Britney Spears y más cantantes le copiaron su estilo

CIUDAD DE MÉXICO. – La vedette, cantante, bailarina y actriz cubana ha dado una vez más de que hablar, ya que recientemente compartió una serie de fotos en su Instagram comparando su estilo con el de algunas cantantes.



Me siento tan halagada de haberlas inspirado chicas… Gracias a todas mis amigas personales… Prometo desde ahora invitarlas a todos los cumpleaños de mis hijos”, escribió Niurka en la red social.



No sólo se comparó con la intérprete de “Look what you made me do”, poniendo una foto de “evidencia” dónde luce el cabello largo, rubio y ondulado, muy similar a la imagen de la portada del álbum debut de Taylor Swift, también compartió fotos con Dua Lipa, dónde ambas lucen un estilo corto de cabello y top negro.

En la serie de imágenes también expone comparaciones con Ariana Grande, Katy Perry, Halsey, Lady Gaga, Britney Spears, Miley Cyrus, Lana del Rey y Rosalía.



Ante esta publicación, la cual al momento tiene más de 100 mil “me gusta”, no tardaron en llegar los comentarios del público:



“Bien copionas, Billie Eilish te copió también las uñas”, “Niurka tu siempre siendo una modelo a seguir”, “Hasta sales en el nuevo video de Lana del Rey”, “Ni Madonna tiene tantos looks”, son algunos de los comentarios que los fanáticos dejaron en el post.