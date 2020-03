Niurka a favor de paro 'Un día sin nosotras'

MONTERREY, Nuevo León.- Niurka, como muchas mujeres el 9 de marzo en México, se quedará encerrada en su casa en apoyo a la iniciativa #UnDíaSinNosotras.



La cubana comentó que ella también ha sido víctima de violencia familiar cuando era muy joven.

Contó que su primer marido estuvo a punto de matarla cuando le puso una pistola en la cabeza.



"A mí nada más en una ocasión (me maltrataron), al principio de mi vida me pusieron una pistola, me ahorcaron, me arrastraron, me jalaron del pelo, pero sólo en una ocasión", comentó la cubana.



"Yo soy de las mujeres que una vez y en seguida busco la manera de escapar, bajo perfil, pecho tierra, modo avión", dijo.



Exhortó a las mujeres a alejarse del hombre que las violente.



"Yo también me voy a quedar en mi casa como todas las mujeres, ¿por qué? no solamente las mujeres, también los esposos de las mujeres que estamos apoyando esta causa que además es muy necesario hacerlo.



"Estamos planeando para ese día apagar la presencia femenina para que sientan un poquito lo valiosas que somos, lo importante que somos para la sociedad, para la familia, para los hijos, para educar", expresó Niurka.



Aunque fue cuestionada si durante su relación con el productor Juan Osorio también sufrió violencia, no quiso ahondar en detalles.

"Juan y yo como todas las parejas cuando empezamos todos felices, en el desarrollo maravilloso y exitoso, y cuando terminamos como todas las parejas, nos agarramos del chongo", contó.

Se topa con un "Imbécil"



Anoche la vedette cubana arrancó carcajadas durante el espectáculo teatral Lo Amo, pero es un Imbécil.



Junto a Jurgan Jacobo, la actriz se presentó en el Teatro Versalles con dos funciones, a las 18:00 y 20:30 horas.



Durante la primera función, que lució casi llena, la audiencia se divirtió al ver la conflictiva, pero tan cotidiana relación entre Silvana y su esposo Renato.



La historia, que combinó una obra con el formato de monólogo, planteó el carácter básico de los hombres y lo complicado de las mujeres.



"Los hombres sólo tenemos dos cosas en la cabeza: Quiero comer y quiero co...", comentó Renato.

Silvana, por su parte advirtió: "Llega una tal menopausia, te quita lo sangrona y te tacha de ruca".



El lenguaje, exclusivo para adultos, provocó risas durante más de hora y media que duró la función sin intermedio.