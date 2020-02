Niurka Marcos sin sostén; así se presentó durante un programa matutino

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos vuelve a dar de qué hablar debido a que se presentó en una entrevista sin sostén, dejando que una camiseta blanca trasluciera sus pechos.

La bailarina estuvo de invitada especial en el programa matutino de Telediario Mty para hablar sobre sus nuevos y más recientes proyectos laborales, pero también reveló algunos detalles sobre su vida privada como la relación que tiene con sus ex-parejas sentimentales y el trato que les da a sus hijos.

Sin embargo, lo que más llamaría la atención, tanto de la audiencia como de los mismos presentadores, fue su vestimenta. De este modo Niurka dejó en claro que le gusta mostrarse al natural y que está a favor de no ponerse sosten cuando no se desea.

Cabe señalar que días antes la cubana acapararía las noticias del espectáculo tras dar a conocer el nombre de las famosas con las que tendría relaciones sexuales.

‘‘Angelina Jolie’’, señaló la famosa para después ser cuestionada que si de debía a que le gustaban los labios carnosos ‘‘no es la vestidura’’, contesó, ‘‘es esto (se apunta a la cabeza) lo que a mi me mata de las personas, a mi un hombre bonito no me gusta, me gusta el hombre interesante, mis hombres ninguno son lindos’’, afirmó.

En cuanto a si había una mexicana con la que también tendría algún tipo de relación, la también cantante señaló que sí e incluso dijo varios nombres.

‘‘Mexicana me comería a Yola (Yolanda Andrade) pero porque ya la he probado, a Montse la respeto por yola, no podría… más madurita de la farándula, a Maribel me la comería, está bella’’, aseguró la famosa antes las cámaras.