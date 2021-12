Niurka Marcos responde a Bobby Larios: “se sintió muy verg&, muy ching$n y perdió las oportunidades

Niurka Marcos responde ante las recientes declaraciones de Bobby Larios, que reveló que su relación con la vedette al principio era falsa, además de que Juan Osorio había acabado con la carrera por haberse metido en su relación sentimental.

Por su parte, Niurka brindó una entrevista para el programa “De Primera Mano”, donde aclaró: “El romance no se consolidó hasta que yo me fui de casa de Juan, por Bobby, él me dijo: ‘necesitas resolver ese punto’. Nunca lo voy a negar, pero a partir de que nosotros empezamos a vivir juntos, nos empezó a ir muy bien, porque nos convertimos en la pareja escándalo, y todo lo que sucedió alrededor de nosotros yo tenía la responsabilidad, de liderearlo, Bobby estaba muy verdecito, asustado”.

Y añadió: “En la entrevista que él les dio, hubo algo que a mí me molestó bastante, nosotros agarramos una fuerza tan grande, que fue una fuerza apoyada, cobijada, apapachada por el público, no hay nada más fuerte en la faz de la existencia de la farándula de la industria del espectáculo que el público, con la pena, el que lo subestime, el que crea que va a lavarle el coco al público está muy pendej$, a nosotros nos empezó a ir muy bien porque nos difamaron, nos ofendieron, nos atacaron tanto, que nos victimizaron y no lo sabían, no lo entendieron, y el público nos acogió y nos apapachó […] y nos fue muy bien, teníamos muchísimo trabajo”.

Al respecto de que Osorio le cerró las puertas a Larios en el ámbito laboral, la vedette comentó: “no fue cierto, y no es por defender a Juan […] incluso Juan trató de que a mi me sacaran de Televisa antes de tiempo, obvio porque estaba enojado en aquella época, es normal, y los ejecutivos le dijeron ‘no’, o sea, los ejecutivos de Televisa no son manipulables, ellos entendieron que en ese momento estábamos vendiendo mucho rating, y obviamente no me dejaron ir”.

Sobre las pocas oportunidades profesionales que tuvo Bobby después de confirmar su amorío con ella, Marcos explicó: “lo que le pasó es que cada una de las oportunidades que le llegaron, a partir de que él se sintió como pavorreal, seguro, las empezó a desperdiciar porque se sintió demasiado, perdón la palabra, pero no hay otro calificativo, se sintió muy verg&, se sintió muy ching$n, que ya la había hecho, que ya no tenía nada qué demostrar, entonces empezó a desperdiciar las oportunidades que le estaba dando la vida”.

Y recordando que ella le ayudó a lanzar un disco, la cubana agregó: “cuando lanzamos ese disco que fue en Monterrey, el creyó que ya era Luis Miguel, el güey, él se sintió que ya no tenía que hacer más nada y yo le dije muchas veces ‘no, tienes que seguir estudiando, vocalizando, enfocándote, creciendo y no hizo caso. En fin, así sucesivamente nuestra vida matrimonial”.

Por último, la artista aseguró que su romance con Larios finalizó por otras diferencias y no porque sus hijos tuvieran problemas entre ellos.