Niurka Marcos reacciona al meme de Juan Osorio comparándolo con Evo Morales

MÉXICO.- Fiel a su costumbre, Niurka Marcos se sinceró con los medios y además de responder a los cuestionamientos de la prensa, también dio detalles de las dos veces que ha tenido relaciones sexuales con sus fanáticos.

Durante la presentación de su obra “Lo amo, pero es imbécil”, la cubana fue interrogada por los memes que comparan a su ex Juan Osorio con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, a lo que sin dudarlo replicó:

“Ay, pero está muy chistoso, es que yo soy fan de los memes, a mí me hacen unos memes bien cule…, reconózcanlo, pero como a mí me dan mucha risa, yo en vez de ofenderme me muero de la risa… yo me burlo de mí misma, entonces cuando vi con quien lo estaban comparando dije: ‘ay, que culer.., no mam..’, no pero ese está muy feo, no mam.. que feo, ese si ves uno más feo empújalo que es de cartón”.

Previo a esta declaración, la cubana no quitó el dedo del renglón y aseguró que continúa con la idea de tener sexo con él. “Yo no dije regresar, yo dije que me lo voy a cog… es muy diferente comértelo que regresar (…) yo se lo digo cada vez que hablamos”, y sobre lo que el productor piensa, agregó: “no sé, no se lo he preguntado, pero yo no me canso de decirle que me lo voy a comer y bien”.

Por otra parte, la vedette también reveló que ha tenido encuentros íntimos con sus fans: “A mí me gusta la pasión de los fanáticos, me pone caliente, cachonda, me moja, y quiero comérmelo… claro, me los he comido, pero por qué no, ellos se ofrecen, para qué están de ofrecidos… con fans 2 (veces)… a uno lo conocí en un antro, era más chico que yo, entonces se me pegó y le decía niño es que estas chiquito, pero él decía no importa… y entonces me dejé y amaneció en mi casa, al otro día amaneció en mi cama… era nada más una canita al aire”, asegurando que no le gustan los menores de edad, Niurka contó que el segundo le dijo: “que le estaba chupando la juventud… (pero) le chupé el pi%$ no la juventud”.