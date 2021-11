Niurka Marcos manda mensaje a Pablo Montero tras controversia por cantarle a Nicolás Maduro

Ciudad de México.- La actriz Niurka Marcos se manifestó respecto a la controversia que enfrentó Pablo Montero después de cantarle al presidente venezolano Nicolás Maduro en su cumpleaños.

La cubana fue captada por los reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México un día después de su cumpleaños, por lo que además de hablar de su edad, también se compartió su opinión sobre la polémica de Montero.

''Se me olvidó que iba a cumplir 54, ya andaba presumiendo que iba a cumplir 55, o sea, me vale mad$% a mí, ¿por qué no soy una niña normal?, uno tiene que tenerse amor propio y respeto, y tiene que reconocer, año con año las experiencias de la vida”, dijo sobre sus años de vida.

Pablo festejó a Maduro

Pero al escuchar los comentarios en contra que ha recibido Pablo por festejar a Maduro, la vedette comentó:

Trabajo es trabajo, venimos de una pandemia, por ejemplo, y hay que joder$#, y a lo mejor le pagaron muy buena lana, ¿quién de muchos hubiera dicho que no a la buena lana que el señor presidente paga?, disfruta tu lana, si la aceptaste, porque debe haber sido muy buena paga, pero de todas formas, ahora disfruta las consecuencias”

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, Niurka también habló de la salud de doña Carmen Salinas y recordó la época en que ambas mantuvieron fuertes diferencias.

“Ya pasó esa historia entre nosotros, pero fue para mi en ese momento, una gran maestra para contarles a ustedes una divertidísima historia de polémica, de cosas que me lanzaba y que le lanzaba, y nos divertimos muchísimo con todos ustedes, y esa historia hizo que yo la respetaba demasiado porque con la cantidad de años de vida y de experiencia y de trayectoria, cargaba todavía con la responsabilidad de mantener, cuidar, proveer a su familia”, explicó.