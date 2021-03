Niurka Marcos le pide humildad a Joaquín Bondoni tras asegurar que es un ser intergaláctico

Ciudad de México.-Niurka Marcos fue cuestionada por las recientes declaraciones de Joaquín Bondoni, quien, tras mostrar su nuevo look, dijo que no se identifica con su cuerpo y que no tiene género, por lo que ahora se describe como un “ser universal intergaláctico”.

Ante estos comentarios, la madre de Emilio Osorio no se quedó callada, y recordando que su hijo compartió algunos proyectos con Bondoni, comentó:

“Para mi todos los seres humanos son iguales, en ese punto sí estoy muy de acuerdo, pero no, el ser humano necesita enfocarse, y eso es algo que Joaquín va a entender en el transcurso de su crecimiento y de su desarrollo, el ser humano necesita un enfoque, una luz, un patrón, es necesidad, es naturaleza humana, es el instinto natural”.

Sin embargo, la cosa no paró ahí, y Niurka agregó: “no mi amor, no Joaquín, no eres intergaláctico ni eres un ser, eres una persona que ríe, llora, cag%, te equivocas, aciertas, como todas las personas, idénticas, lo único que te falta es desarrollar un poquito más tus sentimientos y tus humildades”.

Como se recordará, la relación entre Emilio y Joaquín surgió al participar en la telenovela ‘Mi marido tiene familia’. Tras el éxito de este proyecto, los personajes de Bondoni y Osorio, trascendieron y se emitió el spin-off de la novela ‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’, donde los protagonistas, la famosa pareja “Aristemo”, tocaron temas como la homosexualidad y la lucha que representa para la comunidad LBGT+.