Niurka Marcos explota contra Livia Brito tras agresión a paparazzi

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos embistió en contra de Livia Brito luego de que la también cubana y su novio arremetieran en contra de un fotógrafo durante sus vacaciones en Cancún.

A pesar de que su ex Juan Osorio salió en defensa de la actriz y no descarta incluirla en su nuevo proyecto, Niurka se mostró molesta con la actitud de su colega y así lo expresó:

“Livia Brito no es personal a mí me caes muy bien, eres una bella niña, pero la cag**** horrible... no puedes agredir… el paparazzi está haciendo su trabajo y si no quieres que pase eso pues no te expongas... Eres figura muy pública, pero te digo más ahorita fue con un paparazzi tú sabes toda la cantidad de personas que hay en la calle que agarran en la playa su celular sin que te des cuenta te hacen fotos y videos y los venden a las revistas, ¿vas a agredir y caerle a golpes a todas las personas que te graben?...”.

Acto seguido, Marcos defendió el trabajo de los amantes de la lente y agregó: “¿Tú sabes cuántas veces te han grabado y tú ni cuenta te has dado?, ¿por qué agredir al paparazzi que está haciendo su trabajo?, no puedes agredir a una persona común que está por la playa… para qué te expones... Si no quieres que te vean con el novio no te expongas porque eres figura pública, eres famosa, eres muy bella, eres muy exitosa, te van a grabar, pero no puedes agredir al otro que está haciendo su trabajo… Si yo fuera reportera, si yo fuera paparazzi, si yo fuera fotógrafo... yo como Tarzán me subo a una mata y le caigo a camarazos…”.

Por último, la vedette apoyó que el fotógrafo demandará legalmente a Brito. “Es que bueno se lo buscó, yo no le deseo nada legal a nadie, pero se lo buscó a gritos, no puedes ser tan visceral. Hay que analizar el comportamiento caballero, ¿qué está pasando con la humanidad, con la agresión?... ¡yo creí que la loca era yo…!”.