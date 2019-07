Niurka Marcos aclara que la cuenta de Twitter que peleó con DeNigris no es de ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos mandó un video a Las Estrellas donde explica que la cuenta de Twitter que contestó a Poncho DeNigris no es de ella, por lo que pidió le ayudaran a bajar esa cuenta.

‘‘Quiero mandarle un mensaje a todos mis seguidores, ese Twitter que se hace llamar NiurkaMarcosTv no soy yo, Yo apoyo a la comunidad gay incondicionalmente y sin lugar a dudas, pero tienen que saber que aunque haya sido bueno el mensaje o la información que sube esta persona con respecto a la audiencia gay, no soy yo quien está mandando esa información, les mando besitos y les suplico a que me ayuden a bajar esa información”, expresa Marcos.

Los fanáticos hicieron caso y se dedicaron a denunciar dicha página, pues actualmente aparece como cancelada.

Recordemos que el pasado viernes se generó una polémica en redes sociales luego de que Poncho DeNigris publicara una imagen sobre su creencia hacía la familia tradicional. La cuenta que se creía que era de Niurka, rápidamente contestó con insultos al comediante, por lo que Poncho de escribió comenzando una larga disputa.

Este Sábado la cantante se pronunció y al ver que se volvió tendencia, decidió dejar las cosas en claro y confirmar que esa no se trataba de su cuenta oficial.

