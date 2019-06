“¡Niños en jaulas!”: Selena Gómez condena trato a niños migrantes en EU

LOS ÁNGELES.-Selena Gómez ha condenado el trato a los niños migrantes en campos de detención donde están siendo separados de sus padres y viven en condiciones terribles en la frontera Sur de los Estados Unidos.

La actriz de 26 años pidió un cambio en una publicación de Instagram compartida este sábado por la noche, pidiendo ayuda a sus fans para enfrentar la crisis "absolutamente inhumana".

¡Niños en jaulas! ¡Dormir en pisos de concreto con mantas de aluminio! ¡No hay acceso a lo digno! ¿Cómo está sucediendo esto?”, se cuestionó la actriz que es oriunda de Texas y es de ascendencia mexicano-estadounidense.

"Es absolutamente inhumano tratar a alguien así y mucho menos a los niños. Ni siquiera puedo imaginar lo que están pasando. ¡Tenemos que conseguir que esto termine!”, añadió.

La ex estrella de Disney instó a sus fanáticos a llamar a sus representantes locales para quejarse de los campamentos con la esperanza de provocar cambios.

El post acumuló más de 5 millones de "Me Gusta", pero no todos apoyaron a la cantante de Come and Get it.

Algunos la cuestionaron sobre por qué publicó una imagen de sí misma, en lugar de compartir una imagen de las condiciones en la frontera.



Con información del Daily Mail